La Danimarca ha avviato un piano per mobilitare 180.000 riservisti in vista di possibili crisi nel Nord Europa. La misura riguarda la preparazione a eventuali tensioni o conflitti nella regione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di attuazione. La decisione arriva nonostante la diminuzione delle tensioni dopo le iniziative di inizio anno legate alle politiche di espansione di un paese vicino.

Sebbene la situazione in Europa settentrionale si sia progressivamente sgonfiata dopo le mire espansionistiche di Trump di inizio anno, la Danimarca sta comunque lavorando a una revisione profonda del proprio apparato militare, con un ritorno a una logica di mobilitazione su larga scala. Anche perché la minaccia della Russia sui Paesi dell'area del Nord Europa rimane sempre sullo sfondo. Il modello richiama quello adottato durante Guerra Fredda, quando la capacità di aumentare rapidamente il quantitativo di membri delle forze armate era considerata un elemento essenziale per la deterrenza. L’obiettivo moderno, invece, è costruire un... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Danimarca si prepara alla guerra? Piano per mobilitare 180mila riservisti per eventuali crisinel Nord Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Danimarca si prepara alla guerra: piano per mobilitare 180mila riservisti

Leggi anche: Danimarca: piano per mobilitare 180.000 riservisti e riforma della leva

Argomenti più discussi: Danimarca, sì welfare e no migranti: la socialdemocratica Frederiksen terza volta premier; Danimarca, Frederiksen al terzo mandato. La leader socialdemocratica annuncia a re Frederik l'accordo di governo; Strafatti quotidiani | I Baltici temono i droni, ma in Italia si racconta che provocano Mosca; Il Nord Europa vola e l’Italia arranca nello Scoreboard delle startup.

69 anni fa, il 2 giugno 1957, venne inaugurato il Trans Europ Express collegando Germania, Italia, Francia, Svizzera e Paesi Bassi per viaggi di lusso transcontinentali in Europa. Questa è la storia del Trans Europ Express. reddit

L’impatto economico più elevato legato a problemi di salute mentale, misurato in rapporto al Pil, si registra soprattutto nei paesi del Nord e dell’Est Europa. In Italia il dato risulta più contenuto. Il #GraficoPerCapire di oggi lavoce.info/i-grafici-per-… x.com

La Danimarca che non ti aspetti: sulla scia della Primavera del Nord, ecco le 8 esperienze più insolite e curioseVoglia di una fuga nei mesi primaverili nel Nord Europa, ma lontano dalle rotte più battute dell’overtourism? Quello che vi proponiamo oggi è un itinerario nell’estremo Nord della Danimarca, ... ilmessaggero.it