Danimarca | piano per mobilitare 180.000 riservisti e riforma della leva

La Danimarca ha annunciato un piano per mobilitare 180.000 riservisti, accompagnato da una riforma della leva militare. La misura prevede richiami ciclici ai riservisti e l’introduzione di una riserva operativa obbligatoria per alcuni cittadini. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di selezione o sui tempi di attuazione. La riforma mira a rafforzare le capacità difensive del paese.

? Domande chiave Come cambierà la vita dei cittadini coinvolti dai richiami ciclici?. Chi sarà obbligato a servire nella nuova riserva operativa?. Quali sono i criteri per mantenere l'addestramento fino ai 65 anni?. Come farà la Danimarca a coordinare 180.000 riservisti con la società civile?.? In Breve Servizio obbligatorio esteso a 11 mesi con 13.000 nuovi coscritti ogni anno.. Richiami ciclici di 10-15 giorni per i militari nei primi 10 anni.. Riserva operativa estesa a ex militari e personale fino ai 65 anni.. Obiettivo 40.000 militari permanenti e mobilitazione totale entro il 2040.. La Danimarca punta a una riserva di 180.000 effettivi per potenziare la difesa nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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