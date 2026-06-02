La Danimarca si prepara alla guerra | piano per mobilitare 180mila riservisti
La Danimarca sta pianificando di mobilitare 180.000 riservisti come parte di una revisione del sistema militare. L’obiettivo è rafforzare le politiche di difesa nel paese e in Europa settentrionale, con un focus sulla preparazione a una mobilitazione su vasta scala. La decisione si inserisce nel quadro di un incremento delle attività di difesa e di sicurezza nella regione. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità di attuazione del piano.
Nel quadro del rafforzamento delle politiche di difesa in Europa settentrionale, la Danimarca sta lavorando a una revisione profonda del proprio sistema militare, con un ritorno a una logica di mobilitazione su larga scala. Il modello richiama in parte l’impostazione adottata durante la Guerra Fredda, quando la capacità di espandere rapidamente le forze armate era considerata un elemento chiave della deterrenza. L’obiettivo è costruire un sistema più flessibile, in grado di passare da una struttura ridotta in tempo di pace a una forza significativamente più ampia in caso di crisi o conflitto prolungato. Cosa sappiamo. Secondo quanto emerge dall’analisi, il fulcro della riforma è rappresentato dall’estensione del servizio di leva fino a 11 mesi, al termine dei quali i coscritti vengono inseriti in un sistema di riserva operativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
La Germania si prepara alla guerra. Più soldati, riservisti e armi moderne “per avere l’esercito migliore d’Europa”Il ministero della Difesa tedesco ha reso pubblici i dettagli di un piano di ampliamento delle forze armate, che prevede l'incremento di soldati,...
La Groenlandia si prepara a un attacco Usa, il piano segreto con la Danimarca: inviati soldati da tutta EuropaLa Groenlandia e la Danimarca hanno elaborato un piano segreto per rispondere a un possibile attacco degli Stati Uniti, coinvolgendo soldati...
Argomenti più discussi: La Danimarca si prepara alla guerra: piano per mobilitare 180mila riservisti; [IN DIRETTA]Italia - Danimarca in Diretta Streaming | 17 maggio 2026; Azzurrini per l’en plein contro la Danimarca. Franceschini: Non facciamo calcoli; Italia-Danimarca oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, programma, streaming.
La Danimarca si prepara alla guerra: piano per mobilitare 180mila riservistiNuovo assetto per la difesa danese: servizio di leva prolungato, riserva su larga scala e obiettivo di una capacità mobilitabile fino a 180.000 effettivi nei prossimi anni ... ilgiornale.it
LA CETILAR ARENA SI PREPARA A GRIDARE La Cetilar Arena inizia a vestirsi d’Azzurro per ospitare, venerdì 5 giugno (ore 18.15, diretta Rai 2), la Nazionale Femminile impegnata nel rush finale delle Qualificazione al Mondiale 2027. Le ragazze di Soncin facebook
Funzionari statunitensi e europei si incontrano in Groenlandia mentre la Danimarca si tiene a distanza. Washington punta a tre nuove basi militari in Groenlandia reddit