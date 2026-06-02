La Danimarca si prepara alla guerra | piano per mobilitare 180mila riservisti

Notizia in breve

La Danimarca sta pianificando di mobilitare 180.000 riservisti come parte di una revisione del sistema militare. L’obiettivo è rafforzare le politiche di difesa nel paese e in Europa settentrionale, con un focus sulla preparazione a una mobilitazione su vasta scala. La decisione si inserisce nel quadro di un incremento delle attività di difesa e di sicurezza nella regione. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità di attuazione del piano.