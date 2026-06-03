Danimarca si prepara alla guerra? Piano per mobilitare 180mila riservisti per eventuali crisi nel Nord Europa
La Danimarca sta pianificando di mobilitare circa 180.000 riservisti in vista di possibili crisi nel Nord Europa. La decisione arriva nonostante la riduzione delle tensioni nella regione, che aveva visto un aumento delle preoccupazioni legate a possibili conflitti. Il governo ha avviato una revisione delle capacità militari, senza tuttavia confermare se il piano si tradurrà in un incremento immediato delle forze o in altre misure specifiche.
Sebbene la situazione in Europa settentrionale si sia progressivamente sgonfiata dopo le mire espansionistiche di Trump di inizio anno, la Danimarca sta comunque lavorando a una revisione profonda del proprio apparato militare, con un ritorno a una logica di mobilitazione su larga scala. Anche perché la minaccia della Russia sui Paesi dell'area del Nord Europa rimane sempre sullo sfondo. Il modello richiama quello adottato durante Guerra Fredda, quando la capacità di aumentare rapidamente il quantitativo di membri delle forze armate era considerata un elemento essenziale per la deterrenza. L’obiettivo moderno, invece, è costruire un... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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