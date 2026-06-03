Danieli | 10 milioni di dollari per l’acciaio verde in Cina

Notizia in breve

La Danieli ha annunciato un investimento di 10 milioni di dollari in Cina per sviluppare l’acciaio verde. L’obiettivo è potenziare il modello produttivo di Jiyuan Iron. La tecnologia coinvolta utilizza processi a basse emissioni di carbonio, ma non sono stati specificati dettagli tecnici. L’investimento mira a ridurre l’impatto ambientale della produzione di acciaio. Non sono state comunicati altri particolari sui tempi o le modalità di implementazione.