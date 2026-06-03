Danieli | 10 milioni di dollari per l’acciaio verde in Cina
La Danieli ha annunciato un investimento di 10 milioni di dollari in Cina per sviluppare l’acciaio verde. L’obiettivo è potenziare il modello produttivo di Jiyuan Iron. La tecnologia coinvolta utilizza processi a basse emissioni di carbonio, ma non sono stati specificati dettagli tecnici. L’investimento mira a ridurre l’impatto ambientale della produzione di acciaio. Non sono state comunicati altri particolari sui tempi o le modalità di implementazione.
Come cambierà il modello produttivo di Jiyuan Iron dopo questo investimento?. Quale tecnologia specifica permetterà la riduzione delle emissioni di carbonio?. Perché questo impianto segna una svolta strutturale per gli acciai speciali?. Cosa garantisce la stabilità operativa del nuovo sistema di fusione?.? In Breve Fornitura di un forno elettrico Ecs Zerobucket da 55 tonnellate. Trentaduesima operazione simile conclusa dal gruppo Danieli nel mercato cinese. Integrazione di sistemi di controllo automatico per ottimizzare l'apporto energetico. Riconversione strutturale di Jiyuan Iron & Steel verso acciai a basse emissioni. Danieli sigla un nuovo contratto da 10 milioni di dollari con Henan Jiyuan Iron. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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