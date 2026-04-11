Il film di Super Mario Galaxy ha incassato complessivamente 372,5 milioni di dollari in tutto il mondo, con 182,4 milioni provenienti dal mercato internazionale. Nel frattempo, il film basato su Project Hail Mary ha raggiunto i 420 milioni di dollari di incasso globale. Entrambi i titoli hanno ottenuto risultati significativi al botteghino, confermando la forte domanda di produzioni legate a franchise di successo.

È un altro successo strepitoso! Super Mario Galaxy – Il film ha dominato il botteghino mondiale con 372,5 milioni di dollari, di cui ben 182,4 milioni a livello internazionale. Le stelle, l’universo e la fantasia fanno decisamente decollare il botteghino, tra la storia di Project Hail Mary, con protagonista Ryan Gosling e Super Mario. Un record senza freno. Questi incassi si aggiudicano facilmente il titolo di miglior debutto mondiale dell’anno, superando l’odissea spaziale di Amazon MGM ” Project Hail Mary “, che a marzo aveva incassato 33,1 milioni di dollari all’estero e 97,2 milioni di dollari in tutto il mondo. Questo risultato è pressoché identico a quello del primo capitolo del franchise ispirato ai videogiochi di Universal e Illumination: “Super Mario Bros. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Super Mario Galaxy’ incassa 372 milioni di dollari in tutto il mondo, ‘Project Hail Mary’ raggiunge i 420 milioni di dollari

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