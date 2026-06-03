Daniela Andrier ha presentato una nuova fragranza che sorprende per il suo carattere quasi commestibile. La profumiera ha spiegato che questa creazione si distingue per un aroma insolito, che sfida le aspettative tradizionali. La fragranza si caratterizza per note che richiamano sensazioni gustose, creando un effetto spiazzante. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato, con attenzione ai dettagli di ogni elemento olfattivo.

PARLARE di profumeria con Daniela Andrier riserva non poche sorprese. E solo alcune riguardano la profumeria. Maître Parfumeur formatasi in Francia, dove ha studiato Filosofia alla Sorbonne (le origini, invece, sono tedesche, è di Heidelberg), contesta i tormentoni olfattivi (di cui, però, giustifica la nascita), diffida dell’Intelligenza Artificiale (in relazione alla sua professione). E dice di comporre jus affinché «le persone ritrovino la poesia del presente». Obiettivo che si è posta anche con una nuova fragranza Miu Miu chiamata Fleur de Lait, che racconta di una femminilità solare, irriverente, quasi provocatoria. Profumo che, peraltro, l’ha riportata alla famiglia a cui è – professionalmente – legata da più tempo: quella di Miuccia Prada. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Daniela Andrier e l’ultima fragranza spiazzante perché (quasi) edibile

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