Prima della partita contro il Torino, il tecnico aveva chiesto a Leao di contribuire maggiormente alla fase difensiva. La risposta del giocatore è stata

Cure, esercizi blandi, carichi di lavoro dosati con precisione certosina, controlli medici per monitorare lo stato di salute del muscolo. No, non è decisamente questo il programma di lavoro che Leao avrebbe voluto seguire nell'ultima sosta per le nazionali prima del Mondiale. Ma non è tanto il dispiacere per non essere in ritiro con tutti i compagni chiamati dal ct Martinez, quanto la comprensibile agitazione generata dall'incertezza sull'evoluzione del suo adduttore destro. È purtroppo un grande classico della pubalgia: arriva, la curi, migliora, se ne va, ma resta dietro l'angolo e a volte si ripresenta proprio quando sembra archiviata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La richiesta di Max, la risposta spiazzante di Rafa: perché il Milan non ha convocato Leao, i retroscena

Articoli correlati

Max Allegri, la rivelazione di Rafa Leao: "Cosa ci ha detto nello spogliatoio"La vittoria del Milan a Cagliari, decisa dal gol di Rafael Leao, è maturata soprattutto durante l’intervallo, quando Massimiliano Allegri ha parlato...

Allegri e la gestione di Leao: dalla migrazione tattica alle carezze, cosa fa Max con RafaGià solo il fatto che puntualmente - ogni anno da sette stagioni a questa parte - si ripresenti la questione, certifica l'esistenza del problema.

Tutti gli aggiornamenti su La richiesta di Max la risposta...

Discussioni sull' argomento Dell Technologies e Nvidia accelerano l’era degli agenti autonomi: OpenShell e Pro Max al centro della nuova AI; Come la musica è diventata il cuore pulsante di ‘Industry’; Adozioni del cuore in Trentino: le storie di Max, Melix, Arturo e degli amici in cerca di una nuova casa; ORGOSOLO : I MURALES RACCONTANO LA STORIA.

Intanto, non contento di aver corso al Nurburgring nemmeno una settimana fa, Max Verstappen ha girato con una Nissan Z NISMO GT500 griffata Red Bull al circuito del Fuji. #memasgp #f1 #formula1 #maxverstappen #verstappen #supergt #fujiraceway #fuji - facebook.com facebook

Primo sguardo alla serie tv HBO Max di Harry Potter. x.com