Romario a 60 anni ha avuto 3 fidanzate in 4 mesi | l'ultima lo ha lasciato perché tradita con un'amica
A 60 anni, l'ex calciatore brasiliano ha avuto tre relazioni sentimentali in quattro mesi. L'ultima compagna lo ha lasciato dopo averlo tradito con un’amica. Dopo aver lasciato il calcio, ha intrapreso una carriera politica e attualmente ricopre la carica di senatore nel suo paese. La sua vita privata è spesso al centro dell’attenzione, anche a causa di questi cambiamenti recenti.
L'ex attaccante della Seleçao ha intrapreso la carriera politica dopo il calcio e oggi ricopre il ruolo di senatore in Brasile. Negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé per le news del gossip sulla vita privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Manuela Arcuri tradita da un’amica: “Ha provato a rubarmi il marito mentre le chiedevo aiuto”
Leggi anche: Cosa rischia l’uomo che per anni ha abusato della figlia minore e l’ha messa incinta nel Bresciano
Argomenti più discussi: CR7, doppietta al rientro dall'infortunio: quanto gli manca per il traguardo dei 1000 gol; Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e altri: chi è il calciatore più veloce della storia?; Icona del calcio ‘pazza di sesso’, 60 anni, scopa uno studente di dentista di 35 anni più giovane perché ‘l’età è solo un numero’; Al Nassr, Cristiano Ronaldo torna titolare e al gol: 967 in carriera.
MEDICI IEO NELLA TUA CITTA' Il Dott. Uberto Fumagalli Romario (Divisione di Chirurgia dell'Apparato Digerente IEO) si recherà presso il C.R.T.F Centro di Radiologia e Terapia Fisica a Cava De Tirreni per effettuare visite di Chirurgia Apparato Digerente! - facebook.com facebook
" #Ancelotti presti attenzione", in Brasile è caso Neymar: il messaggio di Romario per il ct x.com