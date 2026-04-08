Romario a 60 anni ha avuto 3 fidanzate in 4 mesi | l'ultima lo ha lasciato perché tradita con un'amica

A 60 anni, l'ex calciatore brasiliano ha avuto tre relazioni sentimentali in quattro mesi. L'ultima compagna lo ha lasciato dopo averlo tradito con un’amica. Dopo aver lasciato il calcio, ha intrapreso una carriera politica e attualmente ricopre la carica di senatore nel suo paese. La sua vita privata è spesso al centro dell’attenzione, anche a causa di questi cambiamenti recenti.