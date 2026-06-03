Damiano Cottalasso, coordinatore artistico della Filarmonica della Scala, ha dichiarato che la formazione sarà felice di esibirsi davanti a 20.000 persone, paragonando l’evento a un concerto pop. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista, senza ulteriori dettagli sulla data o sul luogo dell’esibizione. Non sono stati forniti altri commenti o informazioni aggiuntive.

Damiano Cottalasso, coordinatore artistico della Filarmonica della Scala, è stato intervistato da Il Giornale d'Italia in occasione della presentazione stampa del Concerto per Milano, tenutasi alla Terrazza Martini dove ha raccontato delle particolarità del concerto in piazza Duomo Siamo giunti ormai alla tredicesima edizione del Concerto per Milano, può anticiparci come sarà? Sarà un concerto straordinario, un concerto per tutta la città di Milano. Come sempre siamo arrivati alla tredicesima edizione: il programma è accattivante e prevede numerosi brani. Il pubblico sarà felice di ascoltarci e noi musicisti saremo felici di essere in... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Damiano Cottalasso (Filarmonica della Scala): "Saremo felici di esibirci per 20.000 persone, un po' come in un concerto pop"

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