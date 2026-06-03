Damato su Ferragni | Dopo Sanremo si è chiusa Da lì il nostro rapporto si è spezzato

L’ex manager di Chiara Ferragni ha dichiarato che il loro rapporto si è concluso dopo il Festival di Sanremo, segnando la fine della collaborazione. Damato ha spiegato che da quel momento il rapporto tra loro si sarebbe spezzato, senza fornire ulteriori dettagli. La sua dichiarazione arriva a più di due anni dall’incidente noto come Pandoro Gate, che aveva coinvolto la influencer.

Le parole dell’ex manager. A oltre due anni dall’esplosione del Pandoro Gate, Fabio Maria Damato torna a parlare pubblicamente del suo rapporto con Chiara Ferragni. Lo fa nel podcast Burnout di Selvaggia Lucarelli, ripercorrendo alcuni dei momenti più delicati vissuti accanto all’imprenditrice digitale, dal Festival di Sanremo 2023 fino alla fine della loro collaborazione professionale e personale. Tra i temi affrontati, Damato torna sul celebre monologo letto da Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, la lettera rivolta alla “piccola Chiara”, che all’epoca fece molto discutere. «La letterina? L’ha scritta Chiara, non io», precisa l’ex manager, spiegando che l’influencer considerava quel testo qualcosa di profondamente personale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Chiara Ferragni, l'ex manager rompe il silenzio: «Dopo Sanremo non abbiamo parlato per settimane»

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