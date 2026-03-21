Durante la Milano-Sanremo 2026, Tadej Pogacar ha dominato la corsa, conquistando un punteggio di 10 e lode e dimostrando una superiorità evidente nel corso della competizione. Ganna, invece, è scomparso dalla scena, lasciando spazio ai attacchi dei rivali. La gara si è sviluppata con vari momenti di tensione, ma il talento sloveno ha mantenuto il ritmo fino alla conclusione.

PAGELLE MILANO-SANREMO 2026 . Tadej Pogacar, 10 e lode: oggi ha messo in mostra una superiorità ancora più dirompente del solito. La caduta prima della Cipressa non è stata di poco conto, ed ha lasciato importanti escoriazioni. Eppure ha colmato come se nulla fosse un divario di una trentina di secondi, ha attaccato dopo il forcing della squadra e, uno dopo l’altro, li ha sgretolati tutti. Il vero colpaccio lo ha realizzato sul Poggio, quando si è liberato della ruota di Van der Poel. Una nuova beffa sembrava aleggiare con Pidcock a ruota, ma lo sloveno ha approcciato lo sprint conclusivo con una determinazione famelica: nulla avrebbe potuto privarlo dell’agognato successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Milano-Sanremo 2026: Pogacar li sgretola uno dopo l’altro; Ganna si eclissa

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