Dalloz Creations, azienda in liquidazione, ha dichiarato fallimento. Il marchio di Macron ha visto il fatturato ridursi da 3,8 a 2,5 milioni di euro. Nonostante la copertura mediatica, l’impresa non è riuscita a evitarne la crisi. La diminuzione dei ricavi si è verificata nel corso degli ultimi anni, portando alla decisione di procedere con la liquidazione.

Perché la visibilità mediatica di Macron non ha salvato l'azienda?. Come ha fatto il fatturato a crollare da 3,8 a 2,5 milioni?. Quali errori hanno reso inutile la strategia di rilocalizzazione europea?. Cosa succederà ora ai 29 dipendenti rimasti senza impiego?.? In Breve Fatturato crollato da 3,8 a 2,5 milioni di euro tra il 2023 e 2025. 29 dipendenti rimasti senza impiego dopo il decreto del 20 marzo. Fondazione dell'azienda nel 1957 da parte di Christian Dalloz. Modello aviatore da 659 euro indossato al Forum di Davos a gennaio.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta non ha salvato il marchio francese, che fallisce lasciando dipendenti senza lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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