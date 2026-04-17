valore di liquidazione record oltre 67 milioni di euro per il trentingrana

Nel 2025, il Trentingrana ha registrato un valore di liquidazione superiore a 67 milioni di euro, segnando un record rispetto agli anni precedenti. La cifra, comunicata da Concast, rappresenta un aumento di circa il 3,4% rispetto al 2024. Questa crescita si riflette nell'andamento del mercato del formaggio, con un incremento dei volumi e delle transazioni commerciali legate al prodotto.

nel 2025 da parte di Concast, con un aumento del 3,4% circa rispetto al 2024. È emerso durante l'assemblea dei soci di Trentingrana Consorzio dei caseifici sociali trentini, che ha approvato il bilancio all'unanimità. I caseifici associati sono attualmente 13 e rappresentano il riferimento per oltre 600 aziende agricole che, nel 2025, hanno conferito circa 120.000 tonnellate di latte, in aumento dell'1,7% rispetto all'anno precedente. Il conferimento rappresenta poco meno dell'85% del latte prodotto complessivamente in Provincia di Trento. "Il...🔗 Leggi su Lanazione.it

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