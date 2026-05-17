Festival di Cannes 2026 è ancora Demi Moore show | tutti i look e i nostri voti sul red carpet della quinta serata E c' è anche Brooke Logan che però non indossa Forrester Creations ma quasi

Durante la quinta serata del Festival di Cannes 2026, l'attenzione si è concentrata sui look delle star sul red carpet. Demi Moore ha attirato ancora una volta l'attenzione con un outfit che ha fatto discutere tra commentatori e fan. Brooke Logan, anche lei presente, ha scelto un abito diverso rispetto alle sue consuete scelte, senza però rinunciare a un tocco di stile. Cate Blanchett ha optato per un vestito che unisce eleganza e semplicità, mentre la giurata più glamour ha fatto parlare di sé per il suo look audace.

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