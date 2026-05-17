Festival di Cannes 2026 è ancora Demi Moore show | tutti i look e i nostri voti sul red carpet della quinta serata E c' è anche Brooke Logan che però non indossa Forrester Creations ma quasi
Durante la quinta serata del Festival di Cannes 2026, l'attenzione si è concentrata sui look delle star sul red carpet. Demi Moore ha attirato ancora una volta l'attenzione con un outfit che ha fatto discutere tra commentatori e fan. Brooke Logan, anche lei presente, ha scelto un abito diverso rispetto alle sue consuete scelte, senza però rinunciare a un tocco di stile. Cate Blanchett ha optato per un vestito che unisce eleganza e semplicità, mentre la giurata più glamour ha fatto parlare di sé per il suo look audace.
Se Cate Blanchett va sul sicuro con un abito che coniuga eleganza e semplicità, a portare scompiglio sul tappeto rosso ci pensa la giurata più glamour che il Festival abbia mai avuto. God save Demi! +++dropcap Un sabato sera di decompressione, mettiamola così. Il Festival di Cannes 2026 taglia il traguardo della sua quinta giornata, all'insegna di quello che ha tutta l'impressione di essere un red carpet tranquillo, senza grandi sorprese e con ancor meno colpi di testa clamorosi in quanto a look. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Cannes Film Festival 2026: The Best and Boldest Red Carpet Looks So Far | OSSA
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