Dall’orgoglio della parata del 2 Giugno al dovere del riconoscimento | è il momento dei fatti per le donne e gli uomini in divisa

Da laprimapagina.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno, durante la parata sui Fori Imperiali, è stata mostrata l’importanza del ruolo delle forze armate e delle forze dell'ordine nel paese. La cerimonia ha evidenziato la presenza di donne e uomini in divisa, simbolo di servizio e impegno. La giornata ha ricordato il valore del riconoscimento pubblico per chi indossa uniformi, oltre all’orgoglio nazionale associato alla festa della Repubblica.

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di Paolo Fedele * La straordinaria emozione vissuta il 2 Giugno lungo i Fori Imperiali, in occasione della Festa della Repubblica, ha offerto all’Italia una delle immagini più autentiche e significative del legame tra la Nazione e i suoi servitori in uniforme. Le più alte cariche dello Stato hanno applaudito con visibile orgoglio il passaggio delle compagnie militari, consapevoli di poter contare su una prestigiosa schiera di donne e uomini delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che, ogni giorno, con dedizione, sacrificio e senso del dovere, garantiscono sicurezza, stabilità e difesa degli interessi nazionali. Quelle immagini hanno raccontato molto più di una semplice parata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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