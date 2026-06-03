Il 2 giugno, durante la parata sui Fori Imperiali, è stata mostrata l’importanza del ruolo delle forze armate e delle forze dell'ordine nel paese. La cerimonia ha evidenziato la presenza di donne e uomini in divisa, simbolo di servizio e impegno. La giornata ha ricordato il valore del riconoscimento pubblico per chi indossa uniformi, oltre all’orgoglio nazionale associato alla festa della Repubblica.

di Paolo Fedele * La straordinaria emozione vissuta il 2 Giugno lungo i Fori Imperiali, in occasione della Festa della Repubblica, ha offerto all’Italia una delle immagini più autentiche e significative del legame tra la Nazione e i suoi servitori in uniforme. Le più alte cariche dello Stato hanno applaudito con visibile orgoglio il passaggio delle compagnie militari, consapevoli di poter contare su una prestigiosa schiera di donne e uomini delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che, ogni giorno, con dedizione, sacrificio e senso del dovere, garantiscono sicurezza, stabilità e difesa degli interessi nazionali. Quelle immagini hanno raccontato molto più di una semplice parata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dall’orgoglio della parata del 2 Giugno al dovere del riconoscimento: è il momento dei fatti per le donne e gli uomini in divisa

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Parata della Vittoria 9 giugno 2026 - Piazza Rossa Mosca RU

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