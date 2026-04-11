Avellino 174° Anniversario della Polizia di Stato Piantedosi | Un momento di condivisione e riconoscimento per le donne e gli uomini in divisa

Oggi ad Avellino si è tenuta una cerimonia al Teatro Carlo Gesualdo per celebrare il 174° anniversario della Polizia di Stato. Durante l’evento, il ministro dell’interno ha partecipato a un momento di condivisione e di riconoscimento per le donne e gli uomini in divisa. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti delle forze di polizia e autorità locali, con interventi ufficiali e momenti di commemorazione.

Si è svolta oggi ad Avellino, presso il Teatro Carlo Gesualdo,la cerimonia per celebrare il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.Alte cariche istituzionali e accoglienzaAlla cerimonia hanno presenziato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia -.🔗 Leggi su Avellinotoday.it 174° Anniversario della Polizia di Stato: celebrazioni ad AvellinoNell’ambito delle iniziative legate al 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Avellino ha organizzato un concerto... Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniOggi la polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con la tradizionale cerimonia nazionale che si tiene, a Roma, in piazza...