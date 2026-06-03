Un singolo letto ha rivoluzionato il modo di concepire la camera da letto, trasformandola in un ambiente integrato. Oggi, l’offerta total living di Flou comprende arredi e complementi che uniscono funzionalità e design, creando ambienti armoniosi. La linea si è evoluta dall’icona Nathalie a soluzioni complete per ogni spazio, con attenzione a materiali e dettagli estetici. La collezione si sviluppa in diversi stili, mantenendo un’identità riconoscibile e innovativa.

Come ha fatto un singolo letto a cambiare il concetto di camera?. Quali elementi compongono oggi l'offerta total living di Flou?. Perché l'azienda ha ottenuto due premi Compasso d'Oro?. Come vengono personalizzati gli spazi attraverso il servizio Homestyle?.? In Breve Nathalie di Vico Magistretti introduce il primo letto tessile imbottito e sfoderabile.. Due premi Compasso d'Oro ADI vinti nel 2004 e nel 2020.. Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione dei processi produttivi.. Distribuzione internazionale in oltre cinquanta Paesi con showroom a Milano e New York.. Dal 1978 alla cultura del riposo: l’eredità di Flou e l’evoluzione del benessere domestico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’icona Nathalie al total living: l’evoluzione di Flou

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