È morta Nathalie Baye icona del cinema francese | aveva 77 anni

È scomparsa a Parigi all’età di 77 anni Nathalie Baye, attrice francese nota per aver lavorato con registi come Truffaut e Godard. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi ruoli nel cinema e in televisione, rendendola una delle figure più riconoscibili del cinema francese. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra colleghi e appassionati.

Il cinema mondiale piange Nathalie Baye. L’attrice francese, musa di Truffaut e Godard, si è spenta a Parigi a 77 anni. A causare il decesso è stata la demenza a corpi di Lewy, malattia che aveva aggravato le sue condizioni dalla scorsa estate.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Addio a Mario Adorf, icona del cinema europeo: aveva 95 anniScomparso a 95 anni a Parigi, l’attore tedesco ha segnato il cinema europeo con una carriera internazionale e oltre 200 interpretazioni tra film e...

Morta Nadia Fares, l'attrice francese de "I fiumi di porpora" aveva 57 anniE’ morta a 57 anni l’attrice Nadia Fares, nota in Francia e all’estero per il film 'I fiumi di porpora' (2000).

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La furia dell’aviazione israeliana su Beirut: È un massacro, quasi 200 morti; Perché la Russia sta aumentando la pressione sull’Ucraina: escalation di raid su città e prima linea; Mereghetti: Sul film su Regeni ho visto snobismo populista. Impossibile lavorare; L’intesa a 90 minuti dall’apocalisse: che cosa è successo tra Usa e Iran. Il nodo di Hormuz.

È morta Nathalie Baye, icona del cinema francese: aveva 77 anniIl cinema mondiale piange Nathalie Baye. L’attrice francese, musa di Truffaut e Godard, si è spenta a Parigi a 77 anni ... fanpage.it

Muore a 77 anni l'attrice francese Nathalie BayeL’attrice si è spenta nella sua casa di Parigi dopo una lunga malattia. Lascia un’eredità artistica segnata da ruoli indimenticabili e riconoscimenti prestigiosi ... tg24.sky.it

LAURA SMET – 42 ANS Laura Smet ou Laura Huguette Smet de son nom complet est né à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine le 15 novembre 1983. Elle est la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday, et ce dernier lui a d’ailleurs écrit une chanson e - facebook.com facebook