Il cinema francese si trova a dover affrontare la scomparsa di Nathalie Baye, attrice di lunga carriera e simbolo del settore. La donna si è spenta all’età di 77 anni a causa di complicazioni legate alla malattia di Lewy, una forma di demenza. La sua morte è stata annunciata pochi giorni fa, lasciando un vuoto tra colleghi e appassionati di cinema.

A causa della demenza di Lewy si è spenta a 77 anni Nathalie Baye, simbolo del cinema francese che lascia un vuoto enorme. A dare la notizia la sua unica figlia all'Afp Lutto nel mondo del cinema francese, si è spenta a 77 anniNathalie Baye,a dare la notizia la sua famiglia all’Afpche ha spiegato che la dive era malata e in condizioni precarie da quest’estate. E’ deceduta “venerdì sera nella sua casa di Parigi a causa della demenza a corpi di Lewy”, ha dichiarato la famiglia, inclusa la figlia, l’attrice Laura Smet, nata dalla sua relazione con Johnny Hallyday. Nathalie Bayeè nata il 6 luglio 1948 a Manneville. Dopo aver studiato danza, che iniziò a 14 anni nel Principato di Monaco, all’età di diciassette si è recata negli USA con una compagnia di ballo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nathalie Baye, il cinema francese piange un’icona

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