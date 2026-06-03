Dall’ex mattatoio a laboratorio di idee | Sciacca entra nel progetto universitario per ridare vita all’area di San Michele
Il progetto universitario prevede il recupero dell’ex mattatoio di San Michele, trasformandolo in un laboratorio di idee. Non sono previsti lavori edilizi immediati, ma un primo passo per riqualificare l’area dismessa. L’intervento mira a coinvolgere l’università e la comunità locale, con l’obiettivo di immaginare un uso diverso dello spazio. La proposta si concentra sulla valorizzazione di uno dei luoghi più riconoscibili della città, senza specificare tempi o modalità di intervento.
Non un intervento edilizio immediato, ma il primo passo per immaginare un futuro diverso per uno degli spazi dismessi più riconoscibili della città. Il Comune di Sciacca ha aderito a un Consorzio di Ricerca Universitaria che punta alla rigenerazione dell’ex mattatoio comunale attraverso il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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