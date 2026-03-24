Nuovo San Siro al via la Valutazione Ambientale | il progetto di Milan e Inter entra nel vivo

È stata avviata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul piano urbanistico che riguarda il progetto di costruzione del nuovo stadio. La procedura coinvolge le amministrazioni competenti e rappresenta il primo passo ufficiale nel percorso autorizzativo. La VAS mira a valutare gli impatti ambientali e a raccogliere eventuali osservazioni prima di procedere con le fasi successive del progetto.

Il progetto per il nuovo San Siro compie un passo decisivo. Come riportato da 'Calcio e Finanza', il Comune di Milano ha avviato ufficialmente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul piano urbanistico relativo alla trasformazione dell’area, segnando l’ingresso in una fase chiave dell’iter amministrativo. Si tratta di un passaggio fondamentale che precede l’approvazione definitiva del piano attuativo. Il piano riguarda la cosiddetta “Grande Funzione Urbana San Siro”, un’area di circa 280mila metri quadrati destinata a una profonda riqualificazione. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo stadio, con una capienza compresa tra 70mila e 71. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo San Siro, al via la Valutazione Ambientale: il progetto di Milan e Inter entra nel vivo Articoli correlati Leggi anche: Nuovo stadio a San Siro: anche la Commissione Ue dice che va fatta la valutazione ambientale Oltre la rivalità: Inter e Milan a lavoro per il nuovo stadio di San SiroDomenica sera, come ben sappiamo, Milan ed Inter si scontreranno in un match particolarmente acceso: il derby di Milano. Approfondimenti e contenuti su Nuovo San Siro al via la Valutazione... Temi più discussi: Da San Siro a Palermo: L’Italia è un cantiere che spera in Euro 2032; San Donato, ipotesi di un'arena per il basket; Atalanta-Inter, la partita vista da Serina. Poco calcio e ritmi bassi. Ma il punto rilancia il morale; D’Aversa, il Toro e un cuore Milan: a San Siro cerca la sua prima volta. San Siro: al via iter nuovo stadio, lavori nella seconda parte del 2027A Milano parte l'iter amministrativo che porterà tra le altre cose alla realizzazione del nuovo stadio nell'area di San Siro, dopo la vendita del Meazza e delle aree circostanti da parte del Comune a ... ansa.it San Siro, il Comune di Milano fa il primo passo: il cammino verso il nuovo stadio è cominciatoPubblicata la determina per l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, propedeutica spostamento del tunnel Patroclo e all’avvio dei lavori per il nuovo stadio ... msn.com San Siro: al via iter nuovo stadio, lavori nella seconda parte del 2027. Comune, Regione e club sottoscriveranno accordo nelle prossime settimane #ANSA x.com Calcio e Finanza: nuovo San Siro, avviato il procedimento di valutazione ambientale - facebook.com facebook