Presso la Casa di cura San Michele a Manfredonia, è stato inserito nel team di Gastroenterologia il Dottore Buccino. L'ambulatorio di Gastroenterologia, aperto presso la struttura, offre servizi specialistici rivolti ai pazienti che necessitano di diagnosi e cura di disturbi digestivi. Il nuovo membro dello staff, con specifica formazione nel settore, si aggiunge alle risorse disponibili per fornire assistenza medica qualificata. La struttura sanitaria continua così ad ampliare le proprie competenze specialistiche.

Specialista in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva e in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Medico ospedaliero dal 1989, ha maturato una lunga esperienza nell’endoscopia digestiva diagnostica e operativa. Dal 2017 ha lavorato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia dirigendo l’Unità Semplice di Endoscopia Digestiva. Un’equipe medica e di personale sanitario altamente specializzato, si prenderà cura di te, per erogare le seguenti prestazioni: . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Casa di cura San Michele, entra nel team di Gastroenterologia il Dott. Buccino

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