Dall’eroismo dei pionieri al nuovo motore dell’economia globale

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un imprenditore ha avviato un progetto per estrarre minerali dagli asteroidi, considerando i costi e le tecnologie coinvolte. La questione riguarda la possibilità di influenzare lo sviluppo economico nello spazio. Sono stati stimati i costi per l'estrazione e le risorse necessarie per operare nel nuovo mercato orbitale. La discussione si focalizza sulle implicazioni di questa attività e sulla possibilità che un singolo attore possa determinare le regole di un settore emergente.

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Come può un singolo imprenditore dettare le regole del nuovo continente orbitale? Quanto costerà estrarre minerali preziosi direttamente dagli asteroidi? Quali settori terrestri dipendono oggi dai dati satellitari per funzionare? Perché il controllo delle reti orbitali sta scatenando nuove tensioni geopolitiche??? In Breve Costi di lancio ridotti del 65% grazie alla riusabilità dei vettori spaziali. Mercato spaziale in crescita da 600 miliardi nel 2024 a 1.800 miliardi entro il 20 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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