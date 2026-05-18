Nella giornata di ieri, lungo la strada statale Ofantina, un uomo ha tentato di gettarsi da un ponte. La scena si è conclusa con il rapido intervento di alcuni passanti che sono riusciti a bloccare l’uomo, impedendo che si verificasse un evento più grave. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno preso in cura la persona coinvolta. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le ragioni del gesto.

Tempo di lettura: 2 minuti Tragedia sfiorata lungo l’Ofantina, dove il tempestivo intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio. Un uomo ha tentato di compiere un gesto estremo cercando di lanciarsi nel vuoto dal viadotto, ma è stato bloccato e tratto in salvo grazie al sangue freddo e alla prontezza di riflessi di alcuni automobilisti in transito. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo si trovava sul ponte in evidente stato di alterazione e con chiare intenzioni suicide. La scena non è passata inosservata agli occhi di chi in quel momento stava percorrendo l’arteria stradale. Intuita l’imminente gravità della situazione, diversi automobilisti non hanno esitato a frenare e ad accostare le proprie vetture lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tenta di gettarsi dal ponte: salvato dall’eroismo dei passanti

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