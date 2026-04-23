Il Gruppo Giovani di Confcommercio Padova si è riunito il 22 aprile in piazza Bardella per discutere delle sfide legate all’andamento dei mercati internazionali. Durante l’incontro, giovani imprenditori hanno condiviso le proprie esperienze e difficoltà nel mantenere attiva la propria attività in un contesto economico caratterizzato da instabilità e incertezze. La riunione ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti del settore commerciale locale.

? Cosa sapere Il Gruppo Giovani di Confcommercio Padova si è riunito il 22 aprile a piazza Bardella.. L'analisi geopolitica su USA, Iran e Cina guida le strategie contro l'instabilità dei mercati.. Il 22 aprile, presso la sede di piazza Bardella, i giovani imprenditori si sono riuniti per esaminare le traiettorie dell’economia globale attraverso un confronto diretto sulle criticità macroeconomiche attuali. L’incontro organizzato dal Gruppo Giovani di Confcom Confcommercio Padova ha messo al centro del dibattito la necessità di decodificare i segnali provenienti dai mercati internazionali. Durante la serata, Anna D’Amico, alla guida del gruppo, ha sottolineato come la mancanza di stabilità rappresenti un ostacolo fondamentale per lo sviluppo delle attività produttive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Economia globale: giovani imprenditori sfidano l’instabilità dei mercati

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