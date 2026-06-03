Dall’Artusi alle imprese | le idee degli studenti

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre idee d’impresa ideate dagli studenti dell’Istituto di istruzione superiore "Pellegrino Artusi" di Chianciano Terme approdano alla finale del progetto "EYE Ethics & Young Entrepreneurs", percorso formativo dedicato all’ innovazione imprenditoriale etica. L’appuntamento è per venerdì 5 alle 11 all’IIS Artusi, dove gli studenti presenteranno le proprie proposte davanti a una giuria di esperti per contendersi il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Valdichiana. Il progetto è promosso da Artes Lab, con la partecipazione dell’Iis Pellegrino Artusi e del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Toscana Sud. La giuria sarà composta da Nicoletta Innocenti, founder e director di Verdeidea, Francesco Maramai, ceo di Perbacco Wine Club, Stefano Santoni, ceo di Santoni Spirits, e Luca Taddei, direttore e ideatore di EYE. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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