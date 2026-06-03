Tre idee d’impresa ideate dagli studenti dell’Istituto di istruzione superiore "Pellegrino Artusi" di Chianciano Terme approdano alla finale del progetto "EYE Ethics & Young Entrepreneurs", percorso formativo dedicato all’ innovazione imprenditoriale etica. L’appuntamento è per venerdì 5 alle 11 all’IIS Artusi, dove gli studenti presenteranno le proprie proposte davanti a una giuria di esperti per contendersi il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Valdichiana. Il progetto è promosso da Artes Lab, con la partecipazione dell’Iis Pellegrino Artusi e del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Toscana Sud. La giuria sarà composta da Nicoletta Innocenti, founder e director di Verdeidea, Francesco Maramai, ceo di Perbacco Wine Club, Stefano Santoni, ceo di Santoni Spirits, e Luca Taddei, direttore e ideatore di EYE. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dall’Artusi alle imprese: le idee degli studenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Ricette Preziose": in mostra a Forlimpopoli le creazioni degli studenti ispirate a Pellegrino ArtusiA Forlimpopoli, nella Galleria “A Casa di Paola”, è allestita una mostra intitolata “Ricette Preziose” che presenta le creazioni degli studenti del...

Sviluppo sostenibile. Le idee degli studentiA Palazzo Broletto si è tenuto un evento dedicato alle idee degli studenti sui temi dello sviluppo sostenibile.