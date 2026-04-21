sviluppo sostenibile le idee degli studenti

A Palazzo Broletto si è tenuto un evento dedicato alle idee degli studenti sui temi dello sviluppo sostenibile. La giornata ha visto la partecipazione di studenti provenienti da istituti tecnici, scientifici e scuole secondarie di primo grado della regione. Durante l'iniziativa, sono stati ascoltati interventi e proposte provenienti dai giovani, in un momento di confronto tra studenti e organizzatori.

Una giornata di partecipazione e ascolto a Palazzo Broletto che ha coinvolto gli studenti degli istituti tecnici, scientifici e delle scuole secondarie di primo grado della regione. L’ Umbria è tra le quattro regioni italiane che ospita " Raccogliamo le idee!" (call for ideas), iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dall’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in cui gli studenti sono chiamati a elaborare progetti concreti di sviluppo sostenibile. "Il coinvolgimento delle nuove generazioni non è un mero esercizio di stile - ha detto l’assessore regionale Thomas De Luca - ma un pilastro fondamentale del cambiamento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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