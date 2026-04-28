Ricette Preziose | in mostra a Forlimpopoli le creazioni degli studenti ispirate a Pellegrino Artusi

A Forlimpopoli, nella Galleria “A Casa di Paola”, è allestita una mostra intitolata “Ricette Preziose” che presenta le creazioni degli studenti del quinto anno di un liceo artistico di Reggio Emilia. Le opere esposte sono ispirate al valore culturale del cibo e a Pellegrino Artusi. La mostra è nata come progetto degli studenti, con la supervisione di un docente.