Dall' Appennino fino alla Germania | parte dalla Toscana la scoperta che riscrive le migrazioni dei pipistrelli
Una ricerca condotta in Toscana ha rilevato spostamenti di pipistrelli dall’Appennino pistoiese verso la Germania, attraversando l’Italia e superando le Alpi. Lo studio si focalizza sui percorsi migratori di queste specie, offrendo dati che potrebbero modificare le attuali conoscenze sulle rotte di spostamento dei pipistrelli europei. I risultati sono stati ottenuti attraverso il monitoraggio e l’analisi dei movimenti di questi mammiferi durante le stagioni di migrazione.
Dall’Appennino pistoiese fino alla Germania, attraversando l’Italia e superando le Alpi. Parte dalla Toscana una scoperta scientifica che potrebbe aiutare a riscrivere le conoscenze sulle migrazioni dei pipistrelli europei. Protagonista è Ina, una femmina di Nottola di Leisler, monitorata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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