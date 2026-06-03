Dall' Appennino fino alla Germania | parte dalla Toscana la scoperta che riscrive le migrazioni dei pipistrelli

Da firenzetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ricerca condotta in Toscana ha rilevato spostamenti di pipistrelli dall’Appennino pistoiese verso la Germania, attraversando l’Italia e superando le Alpi. Lo studio si focalizza sui percorsi migratori di queste specie, offrendo dati che potrebbero modificare le attuali conoscenze sulle rotte di spostamento dei pipistrelli europei. I risultati sono stati ottenuti attraverso il monitoraggio e l’analisi dei movimenti di questi mammiferi durante le stagioni di migrazione.

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Dall’Appennino pistoiese fino alla Germania, attraversando l’Italia e superando le Alpi. Parte dalla Toscana una scoperta scientifica che potrebbe aiutare a riscrivere le conoscenze sulle migrazioni dei pipistrelli europei. Protagonista è Ina, una femmina di Nottola di Leisler, monitorata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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