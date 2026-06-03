Dall' Appennino fino alla Germania | parte dalla Toscana la scoperta che riscrive le migrazioni dei pipistrelli

Notizia in breve

Una ricerca condotta in Toscana ha rilevato spostamenti di pipistrelli dall’Appennino pistoiese verso la Germania, attraversando l’Italia e superando le Alpi. Lo studio si focalizza sui percorsi migratori di queste specie, offrendo dati che potrebbero modificare le attuali conoscenze sulle rotte di spostamento dei pipistrelli europei. I risultati sono stati ottenuti attraverso il monitoraggio e l’analisi dei movimenti di questi mammiferi durante le stagioni di migrazione.