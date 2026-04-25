I pipistrelli spesso vengono fraintesi e associati a immagini stereotipate che non corrispondono alla realtà. Questi mammiferi volanti sono presenti in molte aree naturali e svolgono un ruolo importante nell’ecosistema. Spesso vengono erroneamente considerati come creature pericolose o fastidiose, ma in realtà sono animali utili per il controllo di insetti e la biodiversità. La loro presenza può essere osservata in diversi ambienti, anche in contesti naturalistici come quelli della zona di Cetona.

Non sono topi che volano, non si attaccano ai capelli né tantomeno succhiano il sangue. Per parlare di pipistrelli occorre prima sfatare i luoghi comuni che questi piccoli mammiferi, vere sentinelle dell’ambiente, utilissimi all’uomo, si portano addosso. A spiegare chi sono veramente i chirotteri (dal nome scientifico dell’ordine) sarà questa sera alle 21.30, al centro visite del parco archeologico di Belverde, Cetona, il naturalista Paolo Agnelli, autentica autorità in materia a livello nazionale, ideatore - tra l’altro - delle ‘bat box’, le casette che possono dare rifugio ai pipistrelli in ambiente urbano, facendoli diventare alleati nella lotta biologica alle zanzare, e distribuite in Italia in decine di migliaia di esemplari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla scoperta dei pipistrelli. Cetona, natura protagonista

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