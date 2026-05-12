Un gruppo di studenti di una scuola secondaria ha preso parte a un progetto dedicato alle migrazioni. Si tratta di ragazzi della seconda classe di un istituto comprensivo, che hanno deciso di esplorare il tema partendo dalla propria prospettiva. Il percorso ha coinvolto l’analisi di storie e movimenti di persone che hanno lasciato l’Italia per trasferirsi in Svezia.

Noi ragazzi della 2ªA dell’istituto comprensivo Marco Polo abbiamo partecipato ad un progetto che tratta il tema delle migrazioni. Una nostra compagna ha intervistato la cugina di sua madre, facendole domande sulla sua storia di emigrazione. Per privacy, useremo un nome di fantasia ovvero Valentina. Valentina è nata e vissuta in Italia fino al 2012, dove ha seguito un percorso di studi in chimica industriale a Bologna. Poi nel 2012 è partita insieme al fidanzato di allora per andare in Germania, a Berlino, per fare un dottorato di 2 anni. In Germania è rimasta circa 6 anni e mezzo. Durante questo lungo periodo è rientrata in Italia per sposarsi con il fidanzato, suo attuale marito e con il quale, durante la sua permanenza a Berlino, ha avuto una bimba.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Migrazioni, ma da un altro punto di vista. Valentina: dall’Italia fino alla Svezia

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