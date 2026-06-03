Dall' America a Bari | Dan Short ospite del nuovo appuntamento Al tramonto sulla terrazza dell’Ikos

Notizia in breve

Un ospite statunitense ha partecipato all'ultimo incontro del ciclo “Al tramonto sulla terrazza dell’IKOS” a Bari. La serata ha visto la presenza di Dan Short, che ha condiviso le sue esperienze durante l'evento organizzato dall'IKOS AgeForm in collaborazione con l'Associazione Genitori e il Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”. L'iniziativa si concentra su crescita personale e comunicazione, coinvolgendo i partecipanti in discussioni e approfondimenti.