Il senatore Enrico Borghi ospite al nuovo appuntamento di Italia Viva - Casa Riformista

Un nuovo incontro di Italia Viva - Casa Riformista si è svolto con la partecipazione del senatore Enrico Borghi. Durante l’evento si è discusso di sicurezza, un argomento che occupa un ruolo importante nel dibattito pubblico a livello locale, nazionale e internazionale. La riunione ha affrontato questioni legate alla tutela dei cittadini e alle strategie di prevenzione. Sono stati presentati dati e interventi su questa tematica.

Nuovo appuntamento di Italia Viva - Casa Riformista. Il tema dell’incontro sarà la sicurezza, una questione oggi più che mai centrale nel dibattito pubblico, sia a livello locale sia nazionale e internazionale. In un contesto segnato da nuove sfide globali, dall’instabilità geopolitica alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Centrosinistra. l'avvertimento di Borghi (Italia Viva): "Per battere Meloni serve un'area riformista""L'assemblea di Italia viva tenutasi ieri a Milano rappresenta un passaggio importante, per le prospettive del centrosinistra e del Paese. Elezioni amministrative, Casa Riformista-Italia Viva chiede un’accelerazione per definire il candidato sindacoNel pieno del periodo di Carnevale, quando gli scherzi fanno parte della tradizione e della leggerezza della festa, il clima politico cittadino... Temi più discussi: Puzzle Forza Italia, Gasparri presidente della Commissione Difesa del Senato quasi all'unanimità; Referendum, Borghi: Alto Piemonte vicino al centrodestra, resta la frattura tra città e aree rurali; Il Circolo Matteotti inaugura il suo primo incontro: guerra, sicurezza e ruolo dell’Europa; RAI 3 * RESTART - 09/04(09.45) : CESSATE IL FUOCO USA-IRAN, CRISI DELLO STRETTO DI HORMUZ / FRANA IN MOLISE (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING). Italia-Libano, Enrico Borghi: garantire transizione complessaRoma, 23 feb. (askanews) - Per un Libano democratico e sovrano. E' il titolo della conferenza stampa svoltasi a Palazzo Madama, presso la Sala Caduti di Nassirya, evento organizzato su iniziativa ... quotidiano.net 30 marzo 1976: i 50 anni di Radio Radicale. Enrico Borghi06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Spazio Transnazionale, a cura ... radioradicale.it Enrico Borghi Meloni minimizza il referendum, ma il governo esce indebolito da un voto popolare contrario. Non ha elaborato il trauma, lo ha rimosso: e questo la renderà più fragile alle prossime elezioni. - facebook.com facebook L.Elettorale: Borghi, riflesso pavloviano c.destra. Focus metodo (AGI) - Roma, 30 mar. - "Per il momento mi sembra che il tema della legge elettorale sia ancora un riflesso pavloviano da parte del centrodestra, che utilizza questa discussione per continuare nel x.com