Torta di ceci torna il 5e5 Day alla Terrazza Mascagni | appuntamento dall' 8 al 10 maggio

Dal 8 al 10 maggio, alla Terrazza Mascagni si svolgerà il 5e5 Day, un evento dedicato allo street food locale. La manifestazione si svolgerà in questa location per tre giorni consecutivi, offrendo una vetrina ai prodotti tipici e alle specialità di strada della zona. La kermesse si rivolge a visitatori e appassionati di gastronomia che vogliono scoprire le proposte del territorio.

Alla Terrazza Mascagni dall'8 al 10 maggio torna l'appuntamento con il 5e5 Day, la kermesse che esalta lo street food per eccellenza della città. Organizzato da Fondazione Lem e dall'Associazione Tortai Livornesi Cna, la manifestazione si svolgerà in una nuova location situata al lato del gazebo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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