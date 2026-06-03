Dalla tavola all’identità | cosa resta della lezione di Petrini

Notizia in breve

Il fondatore di Slow Food e dell'Università di Pollenzo ha promosso un approccio al cibo come gesto civile, collegando l’alimentazione a valori sociali e culturali. La sua iniziativa ha portato alla diffusione di pratiche sostenibili e alla valorizzazione delle produzioni locali. Attraverso le sue attività, ha cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di scelte alimentari consapevoli e responsabili. La sua azione ha influenzato il dibattito pubblico e le politiche legate alla sostenibilità alimentare.