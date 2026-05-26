È morto il fondatore di Slow Food, un movimento che ha cambiato il modo di pensare al cibo, influenzando anche altri aspetti della vita quotidiana. La sua scomparsa ha portato a una riflessione su cosa rimanga oggi della rivoluzione Slow nella scienza e nelle pratiche alimentari. La filosofia di Slow Food, che promuove produzioni più lente e sostenibili, ha lasciato un segno nel settore.

Slow Food ha rivoluzionato la produzione, il consumo, la stessa concezione del cibo. Questo concetto è stato poi incorporato in altri aspetti e fatti della vita umana. Per esempio, il nesso fondamentale tra acqua, energia e cibo — chiave per comprendere questo secolo — può essere affrontato con approccio fast o approccio slow. E con impatti giocoforza diversi. La filosofia Slow non significa fare tutto a passo di lumaca, ma cercare di fare tutto alla velocità giusta. Godere le ore e i minuti invece di contarli. Fare tutto quanto meglio possibile, invece che il più rapidamente possibile. Privilegiare la qualità rispetto alla quantità. La straordinaria modernità di questa concezione è in sintonia con il pensiero di Edgar Morin, con la riscoperta del valore della conoscenza qualitativa accanto a quella quantitativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa resta della rivoluzione Slow nella scienza? La scomparsa di Petrini suggerisce una riflessione

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La Rivoluzione scientifica spiegata in 10 minuti – La nascita della scienza moderna

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