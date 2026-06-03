Dalla scuola al mondo del lavoro | 16 studenti progettano il futuro

Dalla scuola al mondo del lavoro, sedici studenti hanno partecipato a un’attività progettuale che ha coinvolto l’aula magna di un istituto scolastico. Durante la giornata, gli studenti hanno lavorato su idee e progetti legati al futuro, in un contesto dedicato all’innovazione. La sessione si è svolta in un ambiente pensato per stimolare la creatività e l’elaborazione di soluzioni pratiche, con il coinvolgimento di docenti e professionisti.

Per un giorno l’aula magna del ’Tonino Guerra’ di Novafeltria si è trasformata in un’arena dedicata all’ innovazione. Protagonisti i 16 studenti della classe 3A (dell’indirizzo amministrazione, finanza, marketing) che hanno presentato i progetti finali di Dal sogno all’impresa, percorso formativo dedicato alla cultura imprenditoriale e al legame tra scuola, giovani e territorio. Divisi in 4 gruppi, i ragazzi hanno lavorato all’elaborazione di vere e proprie idee d’impresa: dall’analisi dei bisogni della Valmarecchia alla definizione di un business plan, fino alla prova decisiva davanti alla commissione. In gara 4 squadre: Sunshine, Padel Club, Polli Fratelli e Il Giardino dell’Eden, chiamate a illustrare le proprie proposte in un pitch di tre minuti e poi a rispondere alle domande degli esperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Dal disegno al lavoro: progettare personaggi con il Color Blocking

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