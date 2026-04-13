Ventuno studenti dell’Istituto Del Prete Falcone, provenienti da Sava e San Marzano di San Giuseppe, partecipano a un percorso di formazione tecnica a Torino. Sono coinvolti in attività pratiche nei laboratori della Fondazione ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Meccatronica Piemonte, un progetto che mira a sviluppare competenze nel settore della meccatronica. La sessione formativa si svolge nei laboratori specializzati della struttura piemontese.

Ventuno studenti dell’Istituto Del Prete Falcone, provenienti dalle sedi di Sava e San Marzano di San Giuseppe, si trovano attualmente a Torino per un intenso programma di formazione tecnica presso i laboratori della Fondazione ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Meccatronica Piemonte. L’iniziativa, che si articola in dodici giorni di attività pratica nel capoluogo piemontese, mira a trasformare le nozioni teoriche in competenze operative attraverso il contatto diretto con tecnologie d’avanguardia nel settore della meccanica e della meccatronica. Il gruppo è composto da venti ragazzi del quarto anno, suddivisi tra l’indirizzo Elettronica, che conta tredici componenti, e quello di Meccanica e Meccatronica, con sette partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla scuola al futuro: 21 studenti testano la meccatronica a Torino

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