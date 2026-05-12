È stato avviato un nuovo progetto presso l’Istituto “Montalcini-Ferraris” che coinvolge scuola, cinema e intelligenza artificiale. L’iniziativa si concentra su attività che promuovono creatività, innovazione e competenze umane, con l’obiettivo di preparare gli studenti alle future esigenze del mondo del lavoro. La proposta mira a integrare diversi ambiti per offrire un percorso formativo più completo.

Il progetto dell’Istituto “Montalcini-Ferraris” punta su creatività, innovazione e competenze umane per preparare gli studenti alle sfide del lavoro del domani. SAVIANO (NAPOLI) – Comprendere il futuro per imparare a costruirlo, senza perdere di vista ciò che rende il lavoro autenticamente umano: creatività, empatia, pensiero critico e capacità relazionale. Con questo obiettivo ha preso il via “Il Lavoro del Futuro”, il nuovo progetto educativo promosso dall’ Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Montalcini – Ferraris” di Saviano e Marigliano – diretto dal preside Domenico Ciccone – e sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale di Educazione all’Immagine per le Scuole.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Saviano, al via “Il Lavoro del Futuro”: scuola, cinema e IA

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