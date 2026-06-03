Durante l’evento negli Stati Generali della Salute a Siena, oltre 200 persone hanno partecipato a un confronto su alimentazione e salute. La discussione si è concentrata su come l’alimentazione possa influenzare la prevenzione di malattie e la longevità. L’incontro si è svolto presso l’Enoteca Italiana e ha visto interventi di esperti del settore. Non sono stati annunciati provvedimenti o decisioni ufficiali al termine dell’iniziativa.

Tanta partecipazione e grande interesse di pubblico per la tappa degli Stati Generali della Salute Siena 2026 ospitata all’Enoteca Italiana e dedicata ad ’ Alimentazione e Salute: dalla Prevenzione alla Longevità ’. La mattinata si è articolata in tre panel dedicati ad adolescenza, età adulta e terza età, con il coinvolgimento di ricercatori, nutrizionisti, biologi, endocrinologi, psicoterapeuti e professionisti della salute. Il confronto, costruito sulle linee guida Airc e Sinu, ha offerto una lettura multidisciplinare del ruolo dell’alimentazione nella prevenzione, nella qualità della vita e nell’invecchiamento attivo. A introdurre e moderare i lavori è stata Valentina Papandrea, a seguire i saluti istituzionali dell’assessore alla Sanità del Comune, Giuseppe Giordano e del presidente del comitato Toscana Airc Raffaello Napoleone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla prevenzione alla longevità Confronto su alimentazione e salute

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Why Exercise is the Secret to Muscle Growth and Longevity | Dr. Stuart Phillips & Mike Haney

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