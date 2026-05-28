Alimentazione e salute nelle fasi della vita Dalla prevenzione alla longevità

Oggi si svolge il terzo appuntamento degli Stati Generali della Salute a Siena, presso l’Enoteca Italiana. Il focus è sull’alimentazione e la sua relazione con la salute nelle diverse fasi della vita. L’evento affronta temi come la prevenzione e la longevità, con interventi dedicati al ruolo dell’alimentazione nel mantenimento del benessere. Sono previsti incontri e discussioni sul rapporto tra dieta e salute, senza ulteriori approfondimenti o analisi.

Oggi il terzo appuntamento con gli Stati Generali della Salute Siena: negli spazi di Enoteca italiana si parlerà di benessere e prevenzione attraverso l’alimentazione. Al centro della giornata il convegno ’Alimentazione e Salute: dalla prevenzione alla longevità’, con focus sul ruolo del cibo nelle diverse fasi della vita, dalla crescita all’età adulta fino alla terza età. Il programma della mattinata, dalle 9.30 alle 13, si svilupperà attraverso un approccio multidisciplinare ispirato alle linee guida Airc e Sinu, analizzando i modelli alimentari più efficaci per favorire salute, qualità della vita e invecchiamento attivo. Fra gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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PROMO MEDICINA E RICERCA: LA DIETA VICENTE DALLINFANZIA ALLETÀ ADULTA 15.04.2026

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