Maggio è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla salute mentale, un periodo in cui si pone attenzione anche alle abitudini quotidiane, come l’alimentazione, che possono avere un ruolo nel benessere psicologico. In questo mese si promuovono iniziative e campagne volte a informare sull’importanza di adottare stili di vita sani, tra cui scelte alimentari consapevoli. La relazione tra alimentazione e salute mentale viene sempre più studiata, evidenziando come alcune abitudini possano influenzare lo stato emotivo e cognitivo.

Maggio è conosciuto a livello internazionale come il mese dedicato alla sensibilizzazione della salute mentale e per questo è importante riflettere su alcune delle nostre abitudini, soprattutto alimentari, che possono influenzare la salute e il benessere psicologico. Sono sempre più numerosi gli studi e le ricerche che mettono al centro il fattore alimentare, come elemento capace di influenzare l’umore, i propri livelli di stress e persino disturbi come l’ansia e la depressione. Non si tratta semplicemente di “ mangiare bene ”, ma di adottare un vero e proprio stile di vita capace di supportare il cervello e l’intero sistema nervoso. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio i nutrienti che possono far bene alla mente e come costruire una dieta che ci permetta di stare meglio tutti i giorni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alimentazione e salute mentale: maggio è il mese della prevenzione

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