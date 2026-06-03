Dalla mummia all’industria il corpo di Ötzi ospita vita | ecco perché serve alla scienza
Il corpo di Ötzi ospita ancora microrganismi attivi, secondo uno studio pubblicato su Microbiome dall’Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research. La scoperta dimostra che l'ecosistema di microrganismi rimane vivo anche dopo migliaia di anni. Ricercatori hanno identificato un insieme di microbi ancora presenti sul corpo e nella mummia. La ricerca suggerisce che le comunità microbiche potrebbero offrire informazioni sulla conservazione e sulla storia biologica di Ötzi.
Il corpo di Ötzi ospita ancora della vita. È questa la nuova scoperta dei ricercatori dell’Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research che, in uno studio pubblicato sulla rivista Microbiome, rivelano la presenza di un ecosistema di microrganismi ancora attivo, che rende di fatto la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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