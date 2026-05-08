Il dibattito sulla guida del calcio italiano si intensifica, tra ipotesi di un ex calciatore al vertice e le figure di attuale dirigente sportivo o un possibile commissariamento. Le discussioni riguardano le scelte che influenzeranno il futuro della federazione e la gestione delle questioni sportive. Le decisioni sul nuovo presidente sono al centro dell’attenzione, con varie opzioni sul tavolo e un quadro ancora in evoluzione.

Juve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi Crisi Milan, la protesta corre sul web: superate le 30.000 firme contro Furlani Massimo Mauro: «Juve, Vlahovic titolare per la Champions. La Roma farà 9 punti» Conference League: Crystal Palace e Rayo Vallecano volano a Lipsia per una finale inedita che vale il primo titolo europeo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dalla politica al campo: ecco perché serve un ex giocatore alla guida della FIGC

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“Mi meraviglio che, oltre a Fratelli d’Italia, non ci siano stai altri tipi di reazione dagli altri partiti. È necessario che la politica non si divida perché la disabilità non ha colore politico. E credo che l’Ordine dei giornalisti sia chiamato a intervenire perché in questo c x.com