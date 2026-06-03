Le cooperative agricole sono state al centro di indagini riguardanti il ciclo del caporalato. Si sono evidenziate pratiche in cui i contributi pensionistici vengono cancellati o non versati ai lavoratori. Le indagini hanno anche individuato i soggetti che gestiscono il trasferimento di denaro tra agricoltori e braccianti, spesso attraverso canali poco trasparenti. Le autorità stanno approfondendo le responsabilità di queste strutture e le modalità di gestione finanziaria all’interno del settore.

Come fanno le nuove cooperative a cancellare i contributi pensionistici?. Chi gestisce oggi il passaggio di denaro tra agricoltori e braccianti?. Perché le leggi contro il caporalato non fermano lo sfruttamento?. Cosa succede ai lavoratori quando le cooperative speculative dichiarano fallimento?.? In Breve L'omicidio di Jerry Masslo nel 1989 portò alla legge Martelli sui rifugiati.. Le cooperative speculative gestiscono IVA e contributi sottrandoli agli enti previdenziali.. Il fallimento delle cooperative colpisce i diritti pensionistici dei braccianti agricoli.. L'Agenzia delle Entrate richiede i versamenti mancanti direttamente agli agricoltori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla morte di Masslo alle cooperative: il ciclo del caporalato

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