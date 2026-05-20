Dalla tuta corta della prof alla mancanza del brevetto di grotta | cosa non torna sulla morte dei sub alle Maldive

Questa mattina sono stati recuperati i corpi di due sub, tra cui Muriel Oddenino, nelle acque delle Maldive, portando a otto il numero totale delle vittime. Tra i dettagli emersi ci sono la tuta corta di una delle vittime e la mancanza del “brevetto di grotta” di un altro sub. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto, ma ancora non ci sono spiegazioni ufficiali sulle cause della tragedia. La vicenda ha suscitato molte domande sulla sicurezza e sui controlli in zona.

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