Dalla tuta corta della prof alla mancanza del brevetto di grotta | cosa non torna sulla morte dei sub alle Maldive
Questa mattina sono stati recuperati i corpi di due sub, tra cui Muriel Oddenino, nelle acque delle Maldive, portando a otto il numero totale delle vittime. Tra i dettagli emersi ci sono la tuta corta di una delle vittime e la mancanza del “brevetto di grotta” di un altro sub. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto, ma ancora non ci sono spiegazioni ufficiali sulle cause della tragedia. La vicenda ha suscitato molte domande sulla sicurezza e sui controlli in zona.
Con il recupero di questa mattina dei corpi degli ultimi due sub (si tratta di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal) grazie all’aiuto degli esperti speleosub finlandesi inviati alle Maldive, emergono nuovi dettagli che gettano ulteriori dubbi sulla tragedia avvenuta nelle grotte sottomarine qualche giorno fa. La tuta della prof.. Fonti locali hanno fatto sapere al Corriere della Sera che la prof. Monfalcone avrebbe indossato una tuta corta: questo fa pensare che, di certo, non fosse l’abbigliamento più adatto per immergersi in profondità e raggiungere le grotte sottomarine. Ne sapremo di più nelle prossime ore ma si tratta di un dettaglio non di poco conto: gli inquirenti, intanto, hanno già in mano le GoPro utilizzate dai sommozzatori così da poter analizzare nel dettaglio le registrazioni video. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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