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Secondo Gábor Spielmann, i capolavori di Leonardo da Vinci come la Gioconda, la Madonna delle Rocce e l’Annunciazione mostrano nelle pennellate elementi del territorio lecchese, tra rocce, laghi e gole. Le opere, conservate nelle più rinomate pinacoteche al mondo, sarebbero influenzate dai paesaggi e dalla natura di quella zona. Spielmann sostiene che i dettagli delle opere riflettano le caratteristiche del territorio del Lecchese, anche se non ci sono conferme ufficiali sulla provenienza diretta dei soggetti rappresentati.