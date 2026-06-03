Dalla Madonna delle Rocce alla Gioconda | Lecco nei capolavori di Leonardo
Secondo Gábor Spielmann, i capolavori di Leonardo da Vinci come la Gioconda, la Madonna delle Rocce e l’Annunciazione mostrano nelle pennellate elementi del territorio lecchese, tra rocce, laghi e gole. Le opere, conservate nelle più rinomate pinacoteche al mondo, sarebbero influenzate dai paesaggi e dalla natura di quella zona. Spielmann sostiene che i dettagli delle opere riflettano le caratteristiche del territorio del Lecchese, anche se non ci sono conferme ufficiali sulla provenienza diretta dei soggetti rappresentati.
La Gioconda, la Madonna delle Rocce, l'Annunciazione, la cosiddetta "Valle dell'Arno": capolavori custoditi nelle pinacoteche più famose del mondo che, secondo Gábor Spielmann, porterebbero incise nelle loro pennellate le rocce, i laghi e le gole del Lecchese. A pochi mesi dall'ipotesi sul. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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