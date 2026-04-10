Misteri ossa carbonizzazione e falsa Gioconda Cosa sta emergendo su Leonardo e sui Codici Da Vinci

Recenti indagini suggeriscono che Leonardo da Vinci potrebbe non essere sepolto nel luogo tradizionale, mentre alcuni esperti ipotizzano che la celebre Gioconda possa essere una copia. Inoltre, nuove analisi indicano che il pittore avrebbe potuto scoprire, molto prima di quanto si pensasse, una tecnica sconosciuta di lavorazione del legno. Sono emersi anche misteri legati a ossa, processi di carbonizzazione e dettagli poco chiari sui codici attribuiti all’artista.

Leonardo da Vinci non sarebbe sepolto dove si crede, la Gioconda che tutti conosciamo potrebbe essere un falso e il genio fiorentino potrebbe aver scoperto più di due secoli prima una tecnica di lavorazione del legno fino ad allora sconosciuta. Sono solo alcune delle ultime novità emerse dalle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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