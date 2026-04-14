Sfregio alla Madonna di Lourdes a Frosinone | statua decapitata in via Madonna delle Rose

Nella mattinata del 14 aprile 2026, tra le 8 e le 15, ignoti hanno danneggiato una statua della Madonna di Lourdes collocata in una nicchia votiva pubblica in via Madonna delle Rose a Frosinone. La statua è stata trovata decapitata, con evidenti segni di vandalismo. L’episodio si inserisce in un più ampio episodio di atti vandalici contro simboli religiosi avvenuti nella città negli ultimi tempi.

Prosegue la scia di atti vandalici ai danni di simboli religiosi in città. Nella giornata del 14 aprile 2026, tra le ore 8 e le 15 ignoti hanno preso di mira una statua della Madonna di Lourdes situata in una nicchia votiva pubblica in via Madonna delle Rose. I malfattori hanno reciso la testa.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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E' successo davanti all'ingresso della grotta desicata alla Madonna di Lourdes #ArianoIrpino - facebook.com facebook